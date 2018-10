Al Teatro Biblioteca Quarticciolo c'è “Max Gericke”

Fabrizio Arcuri e Angela Malfitano tornano a lavorare insieme in un nuovo progetto su un autore di lingua tedesca contemporaneo e vivente, Manfred Karge, affrontandone un testo poco noto, ma probabilmente uno dei suoi capolavori. Entrambi non nuovi a questa scelta, Malfitano e Arcuri, con “Tra un atto e l’altro” e “Accademia degli Artefatti”, dopo FaustIn and Out di Elfriede Jelinek portano in scena, al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma, il 26 e 27 ottobre alle ore 21.00, Max Gericke, il racconto di una donna che nella Germania degli anni Trenta si finge uomo per lavorare e poter sopravvivere.



Un amore improvviso tra un gruista e una ragazza, il matrimonio, la malattia e una seconda vita: una donna che abbandona la sua identità per imporsi quella di uomo, e da sfondo i ricordi, le passioni e le delusioni della vita quotidiana, immersa nella storia che scorre, tra la guerra, la depressione economica, la povertà e le circostanze politiche.

Rimasta vedova giovanissima, Ella decide di recitare il ruolo del marito per mantenere il suo posto di lavoro nella ditta di costruzioni Nagel e Figli – ovviamente ambitissimo in un paese afflitto da un elevato tasso di disoccupazione – sperando di ottenere una pensione in futuro. Indossa così la tuta da lavoro, si taglia i capelli, impara velocemente a manovrare la gru, a frequentare le osterie, a bere birra e giocare a ramino.



Teatro Biblioteca Quarticciolo Via Ostuni 8 - Roma



