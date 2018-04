The Valleymount hotel al Teatro L’Aura

Il Teatro L’Aura si tinge di giallo! Dal 26 aprile al 6 maggio 2018 THE VALLEYMOUNT HOTEL con Cristina Galardini, Francesca Milani, Laura Monaco e Stefano Scaramuzzino.



Un mistero avvolge una baita di montagna. Qualcuno è stato ucciso. Quattro persone sono bloccate nel Valleymount Hotel.

Ce la fareste ad ammettere di aver desiderato la morte di qualcuno? Accade alcune volte di perdere le staffe ma alla fine in un modo o nel altro il nostro angelo interiore prende il sopravvento e mette a tacere il demone che è in noi. Ma cosa accade quando l’istinto prende il sopravvento?



Siamo negli anni 50 in una baita di montagna. Dei proprietari ambiziosi vogliono farla diventare un hotel extra lusso. Ecco l’occasione attesa: in arrivo una grande star… Saranno in grado di gestire tutto i proprietari?



Un albergo, un delitto, un’indagine e molti sospettati. Uno spettacolo pieno di colpi di scena e di suspense!

Scoprirete prima della fine chi è veramente l’assassino e qual è stato il movente?

Per gli amanti del genere ma non solo, uno spettacolo che vi appassionerà! Non perdete l’occasione di diventare dei detective anche voi!!



Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/the-valleymount-hotel/

Teatro L’Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

dal 26 aprile al 6 maggio 2018

dal giovedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 18.00

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 o scrivi a nuovoteatrolaura@gmail.com