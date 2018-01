Mr. President al Teatro L'Aura

Debutta al Teatro L’Aura dal 7 all’11 febbraio 2018 MR.PRESIDENT di Alex Cantarelli con Renato Civello, Camilla Tagliaferri, Irene Ciani, Alessandro Lupi.

Nel 2017 il Presidente di uno stato immaginario, sua moglie e la cognata con il marito prolungano la loro conversazione in un lungo dopocena. Una compagnia di attori è attesa, ad allietare la serata. Ma non arriverà. In gioco è la verità delle convinzioni dei quattro, tra Champagne, discorsi antisemiti, rivelazioni… Quali saranno le conseguenze dei pensieri e delle simpatie dei quattro?

Mr. President è una riflessione ironica e tragica sulla storia contemporanea e sulle storture della politica, della sete di potere. Da cosa nascono i luoghi comuni? Che conseguenze hanno le nostre convinzioni? Il libero pensiero è una conquista salda o siamo tutti sempre in bilico e nel terrore che qualcuno ci riproietti di colpo in un periodo buio che credevamo passato definitivamente?

“ - Quindi lei Presidente, acconsente, dall’alto della sua democrazia, che certi discorsi abbiano ancora luogo? Facciamo accadere le cose più turpi e lasciamo passare il tempo. Ecco cos’è la verità: è efferatezza più tempo. Col tempo passa tutto, vero, Presidente?

- Ora stai davvero esagerando…ci ha anche pagato la cena!”

Mr.President è un’opera inedita di Alex Cantarelli, autore teatrale contemporaneo tra i più interessanti. Il suo è un teatro “morale” prima che politico, che ci costringe a far vacillare le nostre convinzioni nel nome di una coerenza che ci sembrava persa o nascosta nei meandri della consuetudine. Artista poliedrico che spazia tra danza, teatro e musica, attendiamo con notevoli aspettative questo nuovo successo. In scena quattro ragazzi, quattro straordinari attori formatisi all’Accademia Silvio D’Amico di Roma, che assecondano, stravolgono, riportano in asse con maestria un testo complesso, sagace e tragico allo stesso tempo.



MR. PRESIDENT

dal 7 all’11 febbraio 2018

Dal mercoledì al sabato ore 21 e Domenica ore 18

al Teatro L'Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

Roma Zona Viale Marconi

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com