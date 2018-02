Un friccico d’amore al Teatro L'Aura

Grande attesa al Teatro L’Aura per il debutto della "Compagnia Ettore Petrolini" diretta da Felice Sandro Leo con UN FRICCICO D’AMORE, una rivisitazione dell’operetta "L’Ottobrata" di Ettore Petrolini in scena con Gabriele Marconi, Daniela Bianchi, Chiara Carpentieri, Vasco Montez, Valeria Palmacci, Massimo Cecchini, Matteo Di Lillo e Roberto Pesaresi

Cosa si è disposti a fare per ostentare benessere economico che in realtà non si possiede?

Un popolano microcosmo di squattrinati, vergognosi della propria indigenza, pronti a escogitare qualsiasi mezzo pur di fingere un falso benessere economico, tentano di ottenere furbescamente il lasciapassare per una giornata di festa.

Giacomo un ricco proprietario di botteghe e sua figlia Giggia decidono di fare una scampagnata fuori porta. La giovane ama segretamente Checco, garzone nella bottega paterna.

In una calda giornata di ottobre, tutti si apprestano a lasciare Roma per una scampagnata fuori porta. Un atto di generosità di Giacomo nei confronti dei suoi garzoni attirerà l’attenzione di un gruppo si squattrinati.

La vigna fuori porta, dell'oste Paoluccio, sarà lo scenario finale di questa commedia divertentissima ambientata nella Roma degli anni 30.

Come finirà la storia d’amore tra Giggia e Checco? E la storia degli squattrinati?



Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/un-friccico-damore/

UN FRICCICO D’AMORE

dal 15 al 25 marzo 2018

dal giovedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 18.30

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 o scrivi a nuovoteatrolaura@gmail.com

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)