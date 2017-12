Che casino la memoria al Teatro L'Aura

Capodanno con il botto al Teatro L'Aura! Spettacolo e cena per festeggiare l’ultima notte del vecchio e salutare il nuovo anno. Alle ore 21.30 del 31 dicembre 2017 la serata inizierà con il debutto nazionale dello spettacolo CHE CASINO... LA MEMORIA, una commedia esilarante e divertente, tutta da scoprire, ambientata nel secondo dopoguerra. La regia dello spettacolo è di Rossella Serrato, in scena Helene Olivi Borghese, Michele Carnevale, Marco Lupi e la direttrice artistica del teatro L'Aura, Laura Monaco, anche autrice del testo.

Siamo nel 1948, momento di ricostruzione, all'indomani della seconda guerra mondiale, cambiamenti e speranza, alla vigilia del boom economico.

Una tenutaria dall’aria austera, una prostituta e un femminiello si muovono in un bordello cercando di portare avanti un’attività che però da anni sembra avere misteriosamente un solo cliente… La maîtresse cerca di spiegare il mestiere ai due giovani sottoposti, forse non proprio attenti ascoltatori, ma sicuramente personaggi poliedrici! Questo unico cliente chi è veramente? Ogni personaggio sembra essere quello che non è…

Ma ricordi spesso sfuggono, si cancellano per non travolgerci e lasciarci andare avanti nella vita… altre volte, invece, ci vengono prepotentemente a cercare e nemmeno un’amnesia riesce a fermarli, ma è proprio questo il bello della vita.

Tra situazioni eccentriche, ricordi di un’epoca apparentemente lontana, amori e dissapori, lo spettatore sarà travolto nella vita di questa “casa chiusa” per scoprire una libertà entusiasmante.

EVENTO SPECIALE CAPODANNO 2018: Spettacolo e cena delle ore 21.30 in poi:

biglietto spettacolo+cena 40,00 €, acquistando il tuo biglietto entro il 20 dicembre 2017 avrai uno sconto del 10%!

La commedia replicherà sempre al Teatro L'Aura dal 24 al 28 gennaio 2018

Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/che-casino-la-memoria/

CHE CASINO LA MEMORIA

31 dicembre 2017 alle ore 21.30 evento speciale di Capodanno spettacolo e cena

Repliche dal 24 al 28 gennaio 2018

Dal mercoledì al sabato alle ore 21 e domenica ore 18

al Teatro L'Aura



Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)



Roma Zona Viale Marconi



info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com