L'apparenza inganna al Teatro degli Audaci

Grande successo per la rassegna estiva R-estate Audaci che vedrà salire sul suo palcoscenico la compagnia più divertente ed esilarante di tutti i tempi... la Compagnia degli Audaci con una commedia di John Tremblay "L'apparenza Inganna" dal 24 al 26 luglio 2020, per la regia di Flavio De Paola, interpretata da Gianluca Delle Fontane, Serena Renzi, Ilario Crudetti, Giorgia Masseroni e con Flavio De Paola.



Leopoldino non riesce a trovare una fidanzata nel suo paese e, su consiglio della nonna Giuseppina va a Roma dallo zio Mario per cercare di sbloccare la sua timidezza e di trovare finalmente una fidanzata per rendere felici i suoi genitori Michele e Patrizia che non vedono l’ora di avere dei nipotini. Lo zio lo porta nei locali notturni facendogli fare una vita che non aveva mai fatto prima d’ora, finalmente incontra Maurizia una ragazza apparentemente all’altezza delle sue aspettative e si innamora. Leopoldino decide di sposarla e la invita a casa per farle conoscere i suoi genitori e la nonna Giuseppina, ma le cose non sembrano andare per il verso giusto….l’apparenza inganna e una telefonata porterà scompiglio nella tranquilla casa di campagna....Una commedia brillante ricca di gags esilaranti con un finale che farà riflettere lo spettatore.



Grazie all'audacia del nostro acclamato direttore artistico siamo, in parte, riusciti, grazie anche a questi esilaranti spettacoli, ad accantonare il pensiero di quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo: la situazione, infatti, rischiava di diventare drammatica, per la sospensione degli spettacoli teatrali, quando era impossibile immaginare una riapertura e mai si pensava che la situazione potesse tornare come prima!



A tale proposito vi invitiamo a chiamare il numero 06 94376057 e prenotare il posto i prima fila, per trascorrere due ore all’insegna della risata e del buon umore, con la rassegna estiva teatrale e musicale “R-estate Audaci” con tantissimi spettacoli tutti da gustare sotto le stelle!

PER INFO

http://www.teatrodegliaudaci.it

Telefono 06 94376057



PER RITIRARE I BIGLIETTI

Dal lunedì al venerdì e la domenica 16:00 - 20:00

Sabato 10:00 - 13:30 e 16:00 - 20:00



PER PRENOTAZIONI E INFO



Dal lunedì al sabato 10:00 - 13:30 - Domenica 16:00 - 20:00

COSTO del BIGLIETTO: unico € 15,00 compreso di diritti di segreteria

Ingresso ore 21:00 inizio spettacolo ore 21:15