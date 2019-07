Teatri d'Arrembaggio - Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia 2019

Dal 20 luglio al 25 agosto torna Teatro d'Arrembaggio - Pirateria, Incanti e Castelli di Sabbia nel cortile del Teatro del Lido di Ostia.

Un festival multidisciplinare, multimediale e completamente gratuito, a pochi passi dal mare. Spettacoli e performance a cura di artisti emergenti; forme artistiche dirette e accattivanti: dal teatro urbano alla standup comedy, dal teatro di figura alla prosa, dall’arte di strada alla musica dal vivo, dalla formazione alle arti figurative al flash mob.5 weekend per 18 eventi gratuiti, dal 20 luglio al 25 agosto 2019 che coinvolgono circa 50 artisti! Per un Estate all’Arrembaggio!

L'ingresso è gratuito (con prenotazione obbligatoria per i laboratori). In programma Piraterie comicità graffiante e scena “off”, InCanti Spettacoli per bambini/e ragazzi/e e Castelli di sabbia, laboratori artistici. Ogni settimana, presente, inoltre, un food truck diverso, per un aperitivo da applausi tutto da scoprire.

Il programma completo di Teatro all'Arrembaggio

LUGLIO

sab 20 e dom 21 ore 16 | flash mob • incanti

Bagnasciuga Ostia Levante/Ponente

Stazioni Lido Centro/Lido Nord/Stella Polare

FLASH MOB ALL’ARREMBAGGIO

Improbabili piratesse e creature marine a spasso sulla spiaggia e nella città per raccontare avventure meravigliose e storie incredibili!

ven 26 luglio ore 17.30 | lezione concerto • castelli di sabbia

Ensemble Semi di Musica

SEMI DI MUSICA

a cura dell’insegnante AIGAM Chiara De Angelis

per bambini/e da 0 a 6 anni

Un percorso ludico-musicale per l’infanzia, alla scoperta della propria voce, del proprio corpo, del ritmo e della coralità, da condividere con i genitori in un’atmosfera rilassata. Un’opportunità per apprendere il linguaggio musicale in modo naturale e arricchire il proprio patrimonio espressivo, comunicativo ed emozionale.

sab 27 ore 21 | standup comedy • piraterie

Michela Giraud in

MICHELA GIRAUD

E ALTRI ANIMALI 2

Un flusso di coscienza dissacrante e senza peli sulla lingua che esorcizza il misurarsi con le sfide del tempo, dell’età, della famiglia, delle relazioni – animali fantastici che popolano l’esilarante show dell’incontenibile Giraud che arriva a Ostia reduce da una lunga tournée italiana e dai successi televisivi de La tv delle Ragazze e Comedy Central.

dom 28 ore 19 | teatro • incanti

Teatro Pirata in

FEDERICO

di Lucia Palozzi

regia Fabrizio Bartolucci, Sandro Fabiani

con Enrico Marconi, Lucia Palozzi

scene Chiara Gagliardini

Un attore e un’attrice giocano a rappresentare Federico di Montefeltro e gli altri personaggi della sua storia, costruendo realtà fatte della stessa sostanza dei sogni e sogni così reali da diventare veri e coinvolgono il pubblico in un racconto aereo e leggero come il vento di Urbino.

AGOSTO

ven 2 ore 17.30 | laboratorio • castelli di sabbia

LABORATORIO DELLA CRETA

a cura di Antonietta La Rocca

per bambini/e dai 6 ai 10 anni

“Giocare” con questo materiale fatto di acqua e terra è sempre divertente. Un’esperienza creativa e sensoriale durante la quale i bambini imparano a conoscere la materia che hanno in mano, a trattarla, ad ammorbidirla e a manipolarla.

sab 3 ore 21 | stand up comedy • piraterie

Daniele Fabbri presenta

SATURDAY COMEDY LIVE

con Davide Marini, Alessandro Canori, Mauro Kelevra e Stefano Rapone

Un evento di intrattenimento puro e di respiro moderno e internazionale con una primissima scelta di giovani artisti della Standup Comedy italiana. Maestro di Cerimonie d’eccezione Daniele Fabbri, pioniere della standup comedy italiana, noto e apprezzato su tutto il panorama nazionale

dom 4 ore 19 | teatro • incanti

La Settimana Dopo presenta

C.A.B.A.R.E’

Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico

con Emanuele Avallone, Daniele Spadaro, Manuela Belmonte, Nicola Macchiarlo

Uno spettacolo di arte varia, sempre in divenire e con una buona dose di imprevedibilità, condito da artisti di stagione, rigorosamente biologici e a kilometro zero. Musica, nuovo circo, giocoleria, clown e un’irresistibile interazione con il pubblico di grandi e piccini, per un viaggio multiforme e cangiante, dal ritmo rutilante.

ven 9 ore 17.30 | laboratorio • castelli di sabbia

ALLA SCOPERTA DEL TEATRO

a cura di Valdrada Teatro

per bambini/e dagli 8 anni in su

Un viaggio narrativo e fisico nello spazio teatrale, per scoprirne le leggende, le tradizioni, le tecniche e le magie. Giocheremo con l’illuminotecnica e con il nostro corpo, imparando nel contempo tante piccole, affascinanti curiosità che all’arte teatrale sono legate e che arrivano dalle più profonde antichità.

sab 10 ore 21 | stand up comedy • piraterie

Daniele Fabbri presenta

SATURDAY COMEDY LIVE

con Daniele Gattano, Chiara Becchimanzi, Gabriele Antinori, Daniele Lanzillotta

Un evento di intrattenimento puro e di respiro moderno e internazionale con una primissima scelta di giovani artisti della Standup Comedy italiana. Lo show si ispira alle serate comedy in stile anglosassone, in cui tanti comici si alternano sul palco esibendosi nel meglio del loro repertorio, ma la prima vera innovazione sta nel Maestro di Cerimonie o MC, che non è un semplice presentatore ma un comico di spicco ed esperto di crowdworking (interazione ed improvvisazione col pubblico). L’MC designato per le due serate è Daniele Fabbri, pioniere della standup comedy italiana, noto e apprezzato su tutto il panorama nazionale.

dom 11 ore 19 | teatro • incanti

Compagnia Nando & Maila in

SONATA PER TUBI

di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani

Arie di musica classica per strumenti inconsueti. Musica inconsueta o circo inedito? I due musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con tubi di plastic, hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. Musica, clown, palo cinese e giocoleria per uno spettacolo che lascia senza fiato.

ven 16 ore 17.30 | laboratorio • castelli di sabbia

LABORATORIO DI RICICLO TESSUTI

a cura di Giorgia Conteduca

per bambini/e dagli 8 anni in su

Per i vecchi jeans sformati e consumati dimenticati nell’armadio è giunto il momento di trasformarsi in qualcosa di più utile ed originale: portapenne, borse, cuscini, fermacarte e tanti altri oggetti per la casa e accessori! Con materiali di riciclo e semplici passaggi si otterranno risultati unici e originali.

sab 17 ore 21 | teatro • piraterie

Valdrada Teatro presenta

EPIC FAIL #1

Precario Diario

di e con Chiara Becchimanzi, Giulia Vanni, Monika Fabrizi, Giorgia Conteduca e Margherita Franceschi

Un disegno comico intrecciato, un susseguirsi vorticoso di sfide esilaranti su scenografie mobili e multifunzionali per le malcapitate lavoratrici under 35, in lotta per la sopravvivenza, verso il proprio destino, contro il sistema.

dom 18 ore 19 | teatro • incanti

Accademia Perduta presenta

ZUPPA DI SASSO

di e con Danilo Conti e Antonella Piroli

La fiaba che risale alle epoche in cui giramondo, vagabondi, soldati reduci da battaglie tentavano di tornare a casa, a piedi e senza risorse, e incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso. L’attore attraverso oggetti e maschere interpreterà i differenti personaggi e li condurrà verso la festosa cena finale.

ven 23 ore 17.30 | laboratorio • castelli di sabbia

LABORATORIO DI ARTI SCENICHE

a cura di La Mirabilis Teatro

per bambini/e dai 6 anni in su

Da cosa nasce una scenografia teatrale? Come un oggetto di scena può diventare poetico? Da cosa si parte per disegnare uno spazio immaginario? I bambini e le bambine proveranno a scoprirlo, guidati dall’esperienza visionaria de La Mirabilis Teatro e delle sue fantastiche creazioni.

ven 23 ore 21 | teatro • piraterie

Un rigo si e un rigo no presenta

SERENADE

storia di un eroe romantico

di e con Raffaele Balzano

musiche di Raffaele Balzano

eseguite dal vivo con Rodolfo Valentino Puccio

“La mia spada è la chitarra, il mio pugnale è la penna!” Esistono ancora gli eroi romantici? Serenade – storia di un eroe romantico parla di questo: della voglia di non fermarsi al livello più superficiale dell’amore, cercando di giungere all’animo di una persona attraverso le parole di una canzone e i versi di una poesia.

sab 24 ore 21 | stand up comedy • piraterie

Velia Lalli in

UNA DONNA SENZA QUALITÀ

Velia Lalli, al suo quinto monologo, chiude il cerchio per accettare tutti i fallimenti delle sue ambizioni. Non è più una ragazzina, non è madre, non è abbastanza gattara, non è abbastanza fashion, non è abbastanza gnocca, non è abbastanza femminista. E non è neanche abbastanza famosa.

dom 25 ore 19 | musica • incanti

Pirimpumpara Band presenta

PIRIMPUM QUINTET

interpreti Clelia Liguori recitazione e voce, Raffaele Magrone clarinetto, Andrea Moriconi chitarre, Otis Angelo Rosi contrabbasso, Maria Giuditta Santori batteria e percussioni

Favola musicale che narra la storia di Maya, una bambina che parla con la terra e da essa riceve doni preziosi. Compagna di Maya sarà la Musica, che coinvolgerà il pubblico sia di bambini che di adulti.

Tutte le informazioni sul festival

info@valdradateatro.it

www.valdradateatro.it

su FB: teatridarrembaggio

prenotazioni laboratori:

arrembaggio@valdradateatro.it

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE