Tea Dance Party: il pomeriggio vintage della Capitale

Il Tea Dance Party riapre la stagione delle domeniche al gusto Fifties. TEA DANCE PARTY è il pomeriggio vintage della Capitale che promuove le danze anni '50, ma anche la cultura di quell'epoca rivoluzionaria che fu culla di grandi cambiamenti nel campo della musica e dello stile.

Al Tea Dance Party si respirano profumi di torte appena sfornate e deliziosi pasticcini, si sorseggiano thè e aromatici caffè…ma non solo!

Tea Dance Party: il programma

LEZIONE DI BALLO

Si torna indietro nel tempo con la LEZIONE di Balli Vintage e di gruppo anni ‘50 a cura della scuola di ballo Tutti Frutti Rocknroll. Open Level passi base e line dance. Tutti possono partecipare, anche principianti assoluti. Troverete un'ampia pista per ballare fra gonne a ruota e brillantina.

DANCING SHOW

Esibizioni di ballo acrobatico, line dances e social dance...Presentazione dei nuovi corsi di ballo 2017/18 della scuola Tutti Frutti, con gli insegnanti e allievi, siete tutti invitati a conoscere i nuovi programmi e sedi per tutti i livelli a Roma. Tutta la magia delle Vintage Dances.

MERCATINO VINTAGE

Potrete curiosare e acquistare borsette, cappellini, abitini vintage, vinili, grafiche e tante altre particolarità rigorosamente in stile vintage.

BEAUTY CORNER★

✦ PETTINATURE per tutte le ragazze che desiderano completare il look con un'acconciatura in stile anni '50 e trasformarsi in una vera diva d'altri tempi!

✦ Se non conoscete i segreti del perfetto MAKE-UP anni '50 non preoccupatevi...ai rossetti sfolgoranti ben definiti ed eyeliner da pin-up ci penserà la nostra Make-up Artist, a vostra disposizione per consulenze di bellezza e trucco beauty!

★RETRO CINEMA★

Immergetevi nei favolosi anni '50 con anima e corpo. VIDEOPROIEZIONI di clip d'epoca, scene di film che hanno fatto la storia e di film ispirati a quegli anni, riprese dei concerti live, video musicali dei più amati idoli dei teenager, vecchi spot, foto e scatti d'epoca, ma soprattutto potrete vedere con i vostri occhi gli incredibili ballerini di quei tempi in azione!! Da non perdere!

La musica del Tea Party

Il party sarà avvolto dalle atmosfere retrò con selezioni musicali che accompagneranno lo stage di ballo e le danze in pista! Elvis Presley / Jerry Lee Lewis / Chuck Berry / The Beach Boys / Little Richard / Fats Domino / Jackie Wilson / Bill Haley / Chubby Checker / Thurston Harris / Brenda Lee / Frogman / Frankie Lymon / The Beatles / Gene Vincent / Carl Perkins / Eddie Cochran / Bobby Day / Winona Carr / Buddy Holly / The Searchers / Smiley Lewis / swing / surf / hawaiian...and many more!!

MENù & DRINKS: SOME LIKE IT HOT

Dalle ore 13: BRUNCH - Gradita prenotazione.

Dalle ore 16: TEA PARTY

Potrete scegliere tra un'ampia selezione di Thè pregiati e dagli aromi diversi, pasticcini e torte, cioccolate e biscotti, oppure un aperitivo e stuzzichini salati. Dalle ore 18: La cucina sfornerà un ricco Apericena Gourmet, curato dallo Chef di Ex Mercato. Gradita prenotazione.