Te lo dico adesso, non te lo dico più al Teatro L'Aura

Ecco l'annuale e immancabile appuntamento con il divertentissimo Nino Taranto. Il Teatro L'Aura è lieto di festeggiare i 25 anni della sua carriera con la kermesse TE LO DICO ADESSO, NON TE LO DICO PIÙ uno spettacolo esilarante in cui vedremo i cavalli di battaglia e molte novità del brillante artista romano dal 19 al 23 aprile 2017. Dopo anni dal suo primo debutto, Nino Taranto torna per raccontarvi tutto quello che è successo in questi cinque lustri. Senza tralasciare neanche una risata, dalla prima all'ultima storiella, dall'infermiere del "Seven show" fino ad "Eccezionale veramente" attraverso teatro, televisione, locali sparsi in tutta Italia e tanto altro… Il veterano della comicità italiana, ci racconta la sua carriera, trascorsa tra programmi televisivi, cabaret e teatro. Sicuro riderete e molto…è una promessa Vi aspettiamo dal 19 al 23 aprile 2017 con TE LO DICO ADESSO, NON TE LO DICO PIÙ, di e con Nino Taranto. Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/te-lo-dico-adesso-non-te-lo-dico-piu/ TE LO DICO ADESSO, NON TE LO DICO PIÙ dal 19 al 23 aprile 2017 Dal mercoledì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com