Il Tbm danza presenta Pinocchio Game

Prossimo appuntamento per il TBM Danza 23 e 24 ottobre alle ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca con PINOCCHIO GAME, regia e coreografia di Flavia Bucciero.



La storia di Collodi viene riletta, da una parte recuperando alcuni dei significati derivanti dal contesto contadino in cui è nata, dall’altra inserendo Pinocchio e gli altri personaggi in una realtà di degrado moderno e urbano. Un bambino, Pinocchio, nostro contemporaneo, viene risucchiato dal computer mentre sta giocando a un videogame. Entra così in una realtà di burattini, in cui lui stesso è burattino tra burattini. Si succedono personaggi divenuti ormai simbolici per l’immaginario universale: il grillo parlante, la fatina, mangiafuoco, il gatto e la volpe, Lucignolo e tanti altri, ognuno portatore di una sua morale o antimorale. Come ogni bravo Pinocchio contemporaneo attraverserà molte disavventure, fino ad uscirne, ritornando finalmente bambino.



Il TBM DANZA, Festival Internazionale Danza Contemporanea vincitore del bando “Festival di Teatro musica e danza” della Regione Lazio, è l’occasione per il territorio di scoprire nuove realtà creative attraverso la danza, l’arte che predilige il corpo come mezzo per raccontare l’umanità nella sua fragilità, grandezza e diversità. Proposte rivolte ad un pubblico ampio e trasversale che include varie generazioni con spettacoli per ragazzi e famiglie, e performance dedicate alle nuove generazioni.



PINOCCHIO GAME

mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre ore 21



regia e coreografia Flavia Bucciero

messa in scena visiva Massimiliano Siccardi e Valerio Ciminelli

con Leila Ghiabbi, Fausto Paparozzi, Laura Feresin, Elisa Paini

musica originale Antonio Ferdinando Di Stefano

rap finale e canto Davide Sereni

disegno luci Riccardo Tonelli

Movimentoinactor Teatrodanza | Consorzio Coreografi Danza d’Autore con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Comune di Pisa



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it