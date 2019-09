TBM Danza, il Festival internazionale di Danza Contemporanea a Tor Bella Monaca

Dal 10 Settembre al 5 dicembre, 17 date con compagnie nazionali ed internazionali daranno forma alla nuova edizione di TBM Danza, il Festival internazionale di danza contemporanea al Teatro Tor Bella Monaca. Un'occasione per scoprire nuove realtà creative attraverso la danza, l’arte che predilige il corpo come mezzo per raccontare l’umanità nella sua fragilità, grandezza e diversità. Proposte rivolte ad un pubblico ampio e trasversale che include varie generazioni con spettacoli per ragazzi e famiglie, e performance dedicate alle nuove generazioni.

Festival Internazionale di Danza Contemporanea a Tor Bella Monaca

Parte martedì 10 settembre il Festival Internazionale di Danza Contemporanea, vincitore del bando “Festival di Teatro musica e danza” della Regione Lazio, in scena al Teatro Tor Bella Monaca. Un’opportunità per avvicinare il pubblico del Teatro di Via Cirino ai protagonisti della danza. In ogni serata saranno proposti più spettacoli, a partire dalle ore 21.00 dal martedì al sabato, e dalle 18.00 la domenica, per i quali è previsto un unico biglietto.

La rassegna inizia martedì 10, ore 21, con Asmed Balletto di Sardegna che propone due spettacoli “Satura si” (in scena anche mercoledì 11 e giovedì 12 settembre) e “120 gr”. Il primo è un lavoro che vuole rispecchiare ed analizzare la società odierna così dipendente dalla tecnologia che condiziona fortemente i rapporti sociali ed il nostro modo di agire (ideazione, regia e coreografia Luca Castellano, Sara Pischedda, interpreti Luca Castellano, Sara Pischedda). In “120 gr”, invece, si analizza il corpo che può diventare invisibile, oppure troppo visibile: esposto, misurato, valutato, criticato, idealizzato, idolatrato, esaltato, censurato (martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre- Coreografia e interpretazione Sara Pischedda, Suono Marco Schiavoni, Light design Stefano De Litala; Produzione Asmed Balletto di Sardegna).

Suggestioni legate al mondo animale e vegetale, oltre a quello umano sono al centro di “Deep Purple Rain Man on Fire Foxtrot”, uno spettacolo della Compagnia Atacama che cerca di studiare il movimento, tra codifica e purezza, legato al perdurare delle cose che scorrono. Un lavoro che approfondisce un aspetto della relazione corpo-tempo, il concetto di durata. (venerdì 13, sabato 14 settembre, domenica 15 settembre, di e con Giovanna Rovedo elaborazione sonora AnzwArt).

In contemporanea saranno in scena anche “Les Affranchies- Le Emancipate”, proposto da Cie Art Mouv, un gioco di ruolo che fa pensare a personalità diverse come Virginia Woolf o Patti Smith, tre donne dialogano liberamente attraverso il movimento. Di volta in volta divertenti e sarcastiche, profonde e lucide, le tre donne stimolano il risveglio in ciascuno di noi del desiderio di essere liberi e unici, chiamando a raccolta la necessità di emanciparsi. (venerdì 13 e sabato 14 settembre - regia Hélène Taddei Lawson

di e con Deborah Lombardo, Davia Benedetti, Hélène Taddei Lawson sound design Tommy Lawson, musica Patti Smith , video Stéphane Broc luci Anouar Benali testi Virginia Woolf) .

“Mani d’oro” proposto dalla compagnia Irene K. sarà in scena sabato 14 settembre e domenica 15 settembre (coreografia Irene Borguet-Kalbusch, con Andrea Gallo Rosso, Anaïs Van Eycken, Nona Munnix).

Chiuderà l’intenso programma della settimana “Real love, Vero Amore”, in programma domenica 15 settembre, messo in scena da Zawirowania Dance Theatre. Tre donne di diverse età si interrogano su cosa sia il vero amore. Forse il sentimento che prova una madre per suo figlio. Come si sente una donna ad essere madre? Che cosa prova quando qualcuno vicino a lei muore? Amore e morte sono due fili che si influenzano a vicenda in qualsiasi momento. Essere madre ed essere vicino alla morte. (coreografia Daniel Abreu, con Ilona Gumowska, Elwira Piorun, Izabela Prokopek, disegno luci Witold Kaczkowski).

Gli appuntamenti del Festival riprenderanno poi il 23 ottobre per altri due mesi di programmazione all’insegna della grande danza al Teatro Tor Bella Monaca.

Il programma completo

Settembre

martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 ore 21

SATURA…SI!! ASMED Balletto di Sardegna

120GR ASMED Balletto di Sardegna

venerdì 13 ore 21

DEEP PURPLE RAIN MAN ON FIRE FOXTROT Compagnia Atacama

LES AFFRANCHIES | Le emancipate Cie Art Mouv’

sabato 14 ore 21

DEEP PURPLE RAIN MAN ON FIRE FOXTROT Compagnia Atacama

MAINS D’OR | Mani d’oro Compagnie Irene K

LES AFFRANCHIES | Le emancipate Cie Art Mouv’

domenica 15 ore 18

DEEP PURPLE RAIN MAN ON FIRE FOXTROT Compagnia Atacama

MAINS D’OR | Mani d’oro Compagnie Irene K

REAL LOVE | Amore Vero Zawirowania Dance Theater

Per maggiori informazioni di seguito il link della pagina dedicata http://www.teatriincomune.roma.it/events/tbm-danza-2019/

BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it