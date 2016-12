Tazenda Arkeos Tour 2016 all'Auditorium - Anche quest’anno i Tazenda camminano all’indietro tra le pagine antiche della storia della loro Sardegna. Lo spettacolo che porteranno in giro nel tour 2016 sarà un concentrato di simboli, pietre, nuraghi, suggestioni e mille altre immagini che onorano, cantano, descrivono e rendono omaggio alla loro terra diventando la scenografia dello spettacolo.

La loro musica, che deve tanto anche alla tradizione e alla cultura, si mette al servizio del patrimonio archeologico e della bellezza naturale, come in un grande documentario spettacolare, di questa terra magica. Per la realizzazione di questi video/documentari che accompagneranno la loro musica, i Tazenda si sono avvalsi della regia di Roberto Putzu e Massimilano Tanda, che guidato dalla conoscenza scientifica dell’archeologo Stefano Crispu e grazie alle immagini gentilmente donate da Nicola Castangia, hanno creato per ogni brano un piccolo film ispirato al suo testo e alla sua melodia. Uno spot d’amore a colei che li ha generati, cullati e cresciuti fino ad ora.

Ogni canzone col suo senso e la sua melodia è dedicata alla Sardegna. Da “Spunta la luna dal monte” a “Domo mia”, da “Mamoiada” a “Carrasecare”, passando per “Pitzinnos in sa gherra”, a “Cuore e vento” per arrivare aal loro ultima fatica “amore nou” che ha visto anche la collaborazione di Caterina Murino per il videoclip.