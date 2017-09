Tavolozza Gourmet - I COLORI DEL MARE



Da un’idea dell' Hotel Fenix in collaborazione con Vinocity.it



Da settembre a Roma, nella raffinata cornice dell’Hotel Fenix, prende il via Tavolozza Gourmet, una serie di incontri mensili dedicati alla cucina contemporanea. Ogni serata sarà dedicata ad uno specifico accostamento di sapori e alla stagione in corso per stimolare soprattutto i sensi del gusto, dell’olfatto ma anche della vista.



Ai fornelli lo Chef Luca Materazzi che firmerà il menù ad alto tasso di creatività e accompagnerà l’uscita dei piatti con spiegazioni, commenti, risposte alle domande dei commensali.



Tra i calici gli ospiti troveranno Gabriele Giugno sommelier di Vinocity per scoprire insieme l’abbinamento ideale al pasto con vini di alta qualità.



Il primo appuntamento di martedì 26 settembre è dedicato ai colori del mare; protagonista della serata sarà l’azzurro del pesce che incontrerà altre nuance, dal giallo al verde fino allo scarlatto per un connubio di gusto inaspettato ma sicuramente appagante per i palati più esigenti e curiosi.



Martedì 26 settembre ore 20,30



Ristorante dell’Hotel Fenix

Viale Gorizia, 7 Roma



CHEF Luca Materazzi

SOMMELIER Gabriele Giugno



In collaborazione con Vinocity.it



Menù

Benvenuto dello chef

Piccolo sauté di cozze e radici

Carpaccio di baccalà, pinoli e olio alla lavanda

Spaghettone Benedetto Cavalieri burro e alici,

crudo di gamberi



Cuore di merluzzo in crosta di gruyère,

salsa al chorizo e brunoise di zucchine



Gelato di crema di zenzero, miele di castagno e limone

su crumble alla lavanda e coulis di frutti rossi



Quota di partecipazione - 60€ a persona



la quota include oltre al menù l’abbinamento di vini selezionati.

Info e prenotazioni: 335 5279639 eventi@hotelfenix.it

fb #tavolozzagourmet #hotelfenixroma