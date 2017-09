Taste of Roma: il festival degli chef

Taste of Roma, per il sesto anno consecutivo, torna dal 21 al 24 settembre presso i giardini pensili di Auditorium Parco della Musica.

Alcuni tra i migliori e innovativi ristoranti della città serviranno per te un menu studiato per l'occasione nonché rappresentativo della propria filosofia culinaria e saranno a vostra completa disposizione in un fitto calendario di showcooking e masterclass.

Taste of Roma: i migliori chef all'Auditorium

Taste è l'occasione perfetta per scoprire nuove ed entusiasmanti frontiere del gusto, imparare nuovi segreti e tecniche dai migliori esperti nel settore e passare una giornata piacevole in compagnia delle persone che ami.

Taste of Roma: menù ideali a un prezzo speciale

Saranno 15 i ristoranti protagonisti con i rispettivi top chefs, il menù giungerà a ben 60 portate gourmet realizzate in loco nelle cucine dell’evento affinché il pubblico possa divertirsi a comporre il proprio menu ideale acquistando i piatti scelti ad un costo variabile fra i 6 e i 10 sesterzi (cambio 1:1 sesterzi-euro) Ogni chef creerà una Sinfonia in musica, pensata appositamente per l’occasione: il piatto speciale a 10 euro sarà infatti ispirato dalla musica unendo così l’arte culinaria con l’arte delle sette note in un concerto di sapori.

Taste of Roma: degustazioni, showcooking e laboratori

L’evento sarà più grande ed accogliente e maggiore spazio sarà dato all’intrattenimento con scuole di cucina, degustazioni, showcooking e laboratori, tutti gratuiti e aperti a chiunque si voglia mettere alla prova.