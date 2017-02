Tasha Rodrigues live a Roma. Il 24 Febbraio a Roma al Crossroads Live Club, dalle ore 22:00, Tasha Rodrigues presenterà i suoi brani in un concerto dove si esibirà ancora una volta per diffondere i suoi messaggi e la sua musica trascinante.

Da molti Tasha Rodrigues viene definita come l’erede di Miriam Makeba, l’indimenticabile artista di fama internazionale, che ha posto la sua voce e il suo talento al servizio della pace, dell’armonia e della lotta delle donne africane contro la discriminazione razziale. Due donne forti, portatrici di pace, una che ha lottato senza armi per le donne africane e per l’Africa, l’altra che oggi cerca di farlo per tutte le donne, accomunate dalla passione, dall’intenzione e dall’amore per la musica.

La cantante angolana, romana d'adozione, è stata protagonista del Festival del Mediterraneo di Roma (2016) e dell’Expo di Milano per la Giornata della Donna Africana organizzata dal Padiglione dell’Angola (2015). Bella, forte e piena di vita, considera la musica uno strumento potentissimo per il superamento delle barriere e dei pregiudizi. Dalla trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” fino ad Expo passando per la sua performance al Mandela Day a Roma, il pubblico trova nella sua musica una passionalità trascinante. Negli anni a seguire diventa cittadina del mondo tra Angola, Portogallo, Inghilterra, Romania e Italia. Il primo lavoro discografico, dal titolo “Take my hand”, è caratterizzato da suoni e ritmi soul-afro-dance. E’ una delle protagoniste del film “Le Sciamane” accanto ad Antonella Ponziani e tra le tante esperienze, indimenticabili le collaborazioni con James Brown, Fausto Leali e Fiorello. Licia Colò la sceglie come ospite fissa di “Alle falde del Kilimangiaro” per Rai Tre. Notevole il successo personale riscosso, canta, balla e recita e quella che doveva essere un’isolata presenza televisiva si trasforma in una permanenza lunga tre anni con oltre sessanta puntate all’attivo.

Riceve numerosi riconoscimenti: nel 2007 il Premio Multietnicità per la canzone Tirando Pedras, e nel 2009 in Angola si aggiudica il Premio Prestigio Internazionale.