Tarantula Incantata al Teatro Tor Bella Monaca

domenica 10 giugno ore 18



con Enza Pagliara voce e tamburi

Dario Muci voce e chitarra

Antonella Dell’Anna voce recitante

Chiara Dell’Anna danzatrice



E con la partecipazione dei danzatori del percorso di Danza Popolare Sperimentale LaDanzanelmezzo: Natascia Blasi, Nadia Rizzato, Patrizia Cesari, Ivana Bottura, Isabella Tedesco, Roberta Berghella, Cinzia Trovato, Anna Rita Maietta, Laura Radduso, Luisa Fianchini e Carlo Pisanò



Canti&incantamenti percorpisonori



La sensibilità di un mondo, di una terra che fa innamorare ancora, che fa sperare di alzare gli occhi al cielo e trovare quella forza d’animo a cui tutti anelano e tornare a respirare aria pulita. Una ninna nanna che risveglia nel mondo di altrove. Una voce che risuona nella dimensione interna, infinita, del corpo. Del movimento che ha trovato una via d’uscita ai “mali del mondo”. Un cuore e un tamburo che accompagnano nell’atemporalità dell’attimo in cui si è coscienti che ci si sta per svegliare dal sogno.



BIGLIETTI

intero 10,00 Euro

ridotto 8,00 Euro

giovani 7,00 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it