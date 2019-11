Tarantalove, Salentrio in concerto

Siamo felici di annunciare i primi ospiti della II Edizione di #TARANTALOVE rassegna di suoni, danze e musiche dal Salento🕷



PROGRAMMA:

18:00 - 20:00 Seminario di Tamburello

20:00 - 21:00 Lezione di Pizzica (principianti)

22:00 - 00:00 Salentrio in concerto



Salentrio è un esplosivo trio di musica popolare salentina che, con la spontaneità e la goliardia tipiche delle feste a ballo, propone un ampio repertorio di stornelli salentini, canti polivocali alla stisa, valzer, mazurke e pizzica pizzica. Il trio è formato da artisti che hanno attinto a piene mani dalla maestria di voci storiche della tradizione salentina come Uccio Aloisi e Pino Zimba e ne ripropongono le sonorità con semplicità e senza contaminazioni.



Loro sono:

Luca Buccarella (organetto e voce)

Roberto Chiga (tamburi a cornice)

Massimiliano De Marco (chitarra e voce)

La prenotazione al Seminario è obbligatoria



DESCRIZIONE SEMINARIO: Il Tamburello alla “vecchia” a cura di Roberto Chiga



Il linguaggio ritmico, le variazioni, gli stili e l’uso dello strumento al servizio delle danze popolari. Laboratorio teorico-pratico sui modi di suonare il tamburello pugliese, grecanico e salentino attraverso lo studio della Pizzica-pizzica e delle altre musiche popolari presenti in Terra d'Otranto.

Approfondimenti riguardanti il linguaggio ritmico, le variazioni, gli stili e l’uso dello strumento al servizio delle danze popolari. Gli argomenti trattati sono frutto del percorso personale e del lavoro compiuto negli anni, attraverso l’interpretazione e lo sviluppo delle tecniche arcaiche, la ricerca di un metodo moderno che sia in grado di trasformare in esercizi pratici le varianti stilistiche utilizzate dai suonatori tradizionali, e porle a confronto con quello che è la musica popolare e il tamburello di oggi.

Gli argomenti trattati sono:

• Caratteristiche tecniche e differenze tra i vari tipi di tamburello

• Impugnatura “tradizionale” e “moderna”

• Postura

• I fondamentali: la “botta”

• I fondamentali: uso della “mano che tiene il tamburo”

• I fondamentali:gestione dei sonagli

• Differenze e variazioni ritmiche

• Modi e possibilità per accompagnare le altre danze popolari salentine

• Similitudini e tecniche tra le varie tarantelle del sud Italia

• La pizzica dei soli tamburi: la ronda



Il seminario è rivolto a tutti, sia a chi è già pratico dello strumento, sia a chi ne è totalmente digiuno.



LEZIONE DI PIZZICA

a cura di Andrea De Siena

La lezione sarà un'introduzione alla danza tradizionale salentina in cui verranno analizzati i passi base e la struttura della danza di coppia. L'ideale per iniziare divertendosi, avendo la possibilità di danzare durante il concerto!

Per maggiori INFO contattare:

infopianetasonoro@gmail.com

389 5652758 (WhatsApp > https://bit.ly/2UiaDA0)

http://www.pianetasonoro.it/



INGRESSO RISERVATO AI SOCI con TESSERA ASSOCIATIVA + Contributo Evento

Per diventare socio: fare il pre-tesseramento online compilando questo modulo > https://forms.gle/jNmJSrY66i5gzsQw9 potrai ritirare e pagare la tua tessera in Associazione il giorno dell'evento



La TESSERA Associativa Pianeta Sonoro > 5 Euro (comprende la partecipazione gratuita ad 1 seminario al Mese offerto dalla Scuola)



*** Ricorda che è obbligatorio il pre-tesseramento online per partecipare l'evento***



Dove? Via Casilina, 196/A Pigneto // Roma (fianco al locale "Scomodo")

Fermata trenino “Villini”

Metro C Pigneto

Bus 105