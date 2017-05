Tanto pe canta': dal Ghetto a Trastevere - visita guidata serale con concerto romanesco

Quanto sei bella Roma a prima sera... e, al chiarore della luna, andremo alla scoperta delle vere tradizioni romane immergendoci in un passato che dall'epoca repubblicana ci porterà a quella moderna ripercorrendo tutta la storia di Roma e della sua gente. In questa suggestiva passeggiata guidata dal Ghetto a Trastevere, saremo accompagnati dalle dolci note di chitarra, voce e flauto de "Le Nuvole barocche" che eseguiranno i brani più celebri della musica popolare di Roma come Ciumachella de Trastevere o Barcarolo romano. E, con un emozionante tuffo nel passato, scopriremo gli aspetti più insoliti della nostra città che le guide di solito non raccontano! SABATO 24 GIUGNO ORE 21.00 Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: davanti Portico d'Ottavia (quartiere ebraico) Quota di partecipazione:14€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 16€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10 Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 Modalità di pagamento: in contanti alla guida Div. abili: presenza di barriere architettoniche