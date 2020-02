Tango Sin Carmin al Teatro Garbatella

TANGO SIN CARMIN

Tango senza rossetto

Donatella Alamprese voce

Marco Giacomini chitarra

Il 21 febbraio 2020 alle ore 21,00 approda al Teatro Garbatella “Tango sin Carmin – tango senza rossetto” con Donatella Alamprese (voce) e Marco Giacomini (chitarra)

Tango sin carmín ovvero Tango senza rossetto.

Tango nella sua nudità, verità, essenza. Tango, come la Vita, il fluire naturale degli eventi.

Tango, come acqua che scorre chiara e trasparente, semplice e vera.

Come le armonie della voce intrecciata alle vibrazioni delle sei corde.

Un live palpitante, senza make up, dove il carminio è solo il colore naturale del cuore.

Un titolo emblematico per descrivere un lavoro incentrato sull'essenzialità. Un live palpitante dove la voce e la chitarra si intrecciano trasportando l'ascoltatore nei luoghi dell'anima di cui il Tango si fa linguaggio universale. Un'antologia di racconti, dove ciascun tango è una storia, la vibrazione di un'anima che in tre minuti racconta una vita intera e appartiene a ciascuno di noi. Un viaggio nel tango tradizionale di Buenos Aires.

Donatella Alamprese e Marco Giacomini , ormai riconosciuti interpreti a livello internazionale, lavorano a progetti sul Tango dal 2003. Hanno calcato i palcoscenici di teatri in Europa ed effettuato tournée di successo in Argentina, Cile, Giappone. Nel 2015 e nel 2018 hanno rappresentato l'Italia in quello che è considerato l'evento più prestigioso legato alla cultura del Tango nel mondo, la CumbreMundial a Zarate, Buenos Aires e a Melilla, Spagna.. Collaborano con compositori e poeti argentini e diffondono con amore e passione la cultura del Tango, che ha segnato fin dalla giovinezza la sensibilità di Donatella, grazie alle origini argentine da parte paterna.

Teatro Garbatella

Piazza Giovanni da Triora 15 - 00145 Roma

https://www.facebook.com/Teatro-Garbatella-662037873984730/

PRENOTA I TUOI BIGLETTI SU:

www.diyticket.it OPPURE CHIAMA 060406

Prenota online o chiamando lo 060406 i biglietti - paga e ritira nei 40.000 Punti SisalPay in tutta Italia.

Servizio di assistenza clienti attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Oppure direttamente al botteghino dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 16.00

BIGLIETTI: Platea Intero € 20,00(+ prev.€1.50) Ridotto € 16,00(+ prev.€1.50) * *I ridotti sono riservati a: under 26 anni e over 60