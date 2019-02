Tango Argentino: La Houguera in concerto

TANGO AL TEATROinSTALLA



La Hoguera ė una formazione di tango creata a Buenos Aires nel 2013. La sua musica trova le sue influenze nelle orchestre classiche di Pugliese e Troilo, però il linguaggio armonico, ritmico e melodico ė attuale. Il suo primo lavoro discografico viene alla luce nel 2016 ed è composto principalmente da versioni originali di "tangos " tradizionali. La Hoguera ha presentato questo lavoro nella sua prima tournée per l'Europa nel gennaio 2017 in più di venti concerti tra Germania, Francia, Polonia, Danimarca, Svezia, Olanda e Svizzera. Il repertorio attuale de "la Hoguera " ė centrato nelle composizioni strumentali proprie e versioni di "tangos" cantati da compositori della scena attuale del tango a Buenos Aires, la città porteña. In questo concerto la Hoguera anticipa materiale del prossimo disco chiamato "Purga" e ripassa il repertorio del tango tradizionale.



Rodrigo Avalos bandoneon

Matias Giubergia bandoneon

Maia Prieto violino

Hilen Rocio Alves violino

Nicolas Acosta contrabasso

Julian Corach piano, arrangiamenti e direzione

Natalia Bril voce



Il Tour Europeo de La Hoguera li vedrà a Roma il 14 e il 16 febbraio, due serate al TEATROinSTALLA, inizio alle ore 21.00.



Regalatevi una serata di Tango Argentino in un ambiente particolare come il TEATROinSTALLA.



https://www.youtube.com/watch?v=NY0ZN_U8wsA



Per informazioni e prenotazioni 3356304875 o teatroinstalla@gmail.com



L'evento è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione