Tamburi di Pace al Vittoriano con Paolo Rumiz e la European Spirit of Youth Orchestra

“Il Vittoriano tra musica, letteratura, cinema e architettura”, la rassegna di eventi estivi promossa dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, per valorizzare l’identità e la bellezza del Monumento a Vittorio Emanuele, ospita un concerto-evento dedicato alla pace e all’Europa.

Tamburi di Pace al Vittoriano

Venerdì 4 agosto (ore 21.00) sul Piazzale del Bollettino del Vittoriano, infatti, il giornalista e scrittore Paolo Rumiz porterà in scena Tamburi di pace 2.1, un progetto che unisce narrazione e musica, per raccontare il cammino lungo le vie dell’Europa a partire dalla più antica, l’Appia. Il viaggio è accompagnato e scandito dalla European Spirit of Youth Orchestra formata da 84 giovani e giovanissimi talenti musicali, provenienti da 12 nazioni, diretti dal maestro Igor Coretti-Kuret.

Paolo Rumiz al Vittoriano con Tamburi di Pace

“Nel 2017 – afferma Paolo Rumiz - narreremo le vie del Continente a partire dalla più antica di tutte, l'Appia, da poco riconsegnata agli Italiani. In un tempo di viaggi virtuali, un invito al viaggio reale, per ritrovare una patria comune mai così maltrattata come di questi tempi. Racconteremo dunque il Continente, nel suo labirinto di strade, autostrade, sentieri e frontiere. Un'evocazione corale di milioni di esistenze che cercano spazio oltrepassando valichi, confini, pianure, fiumi, reticolati e terre desolate”.