Talk Fotografico Storytelling e Reportage a confronto

Il 9 Maggio a partire dalle 19 l'associazione Culturale Cromosoma, Roma, Zona Anagnina, via Ferruzzano 46, aprirà le porte a tutti gli appassionati di fotografia per un evento totalmente gratuito.



In occasione della riapertura dei corsi i docenti dello studio Cromosoma, Francesco Esposito, Luca Caravaggio, Giorgina Art, Marco Donghia, e Alex Mezzenga, vi coinvolgeranno in un aperitivo fotografico durante il quale si parlerà di fotografia, e nello specifico i docenti, esperti di Storytelling (Marco Donghia) e di Reportage giornalistico (Alex Mezzenga) esporranno le similitudini e soprattutto le differenze di questi due generi fotografici sempre in voga e fondamentali per chi voglia intraprendere la professione del fotografo.



Durante la serata verranno poi presentati i corsi e i workshop in partenza dal 13 maggio :

-Fotografia Base

- Postproduzione base

- Corso Avanzato di Illuminazione e schemi luce

- Food Photography

- Fotoreportage e street photography



Nonchè la masterclass di Fashion Photography con la docente d'eccezione Erika Fava (già collaboratrice di numerose riviste di settore italiane ed estere)



L'evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione scrivendo alla pagina facebook di Studio Cromosoma