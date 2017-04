Talenti di Primavera: l'evento che celebra artigianato e cultura Made in Italy

Talenti di Primavera: il co-branding in Italia parte dagli artigiani. Non una mostra, non un festival, non una fiera, ma un evento per celebrare la creatività dell’artigianato e della cultura Made in Italy. Talenti di Primavera è soprattutto questo. Un’incontro ravvicinato con 20 artigiani italiani, riuniti il 7-8-9 Aprile presso la sede de LeArtigiane.it® in via di Torre Argentina, 72 per far conoscere la qualità e l’amore del proprio lavoro presso il pubblico.

L’occasione è la condivisione di un traguardo importante per una realtà emergente: Ideepratiche® è un’agenzia di branding, creata nel 2012 da un’idea di Caterina Giannottu, che festeggia 5 anni di attività. Nata come un blog e sviluppata come esperienza collaborativa di supporto alle piccole e medie imprese, Ideepratiche® ha deciso di realizzare questo evento per dimostrare agli artigiani e al pubblico l’importanza di fare rete e coltivare relazioni per la crescita imprenditoriale. Da qui la scelta di collaborare con LeArtigiane.it®, il primo e-commerce italiano nato nel 1999 da Livia Carchella e Bruna Pietropaoli, vincitrici del premio E- Business Award di IBM: un negozio online che con il suo modello di vendita ha segnato un radicale cambiamento nel mondo dell’artigianato italiano, uno spazio espositivo in via di Torre Argentina 72 a Roma, ma soprattutto un punto d’incontro virtuale e reale, la bottega ideale per chi vuole essere oltre la moda, lontano dalla banalità e dall’omologazione del gusto.

L’obiettivo di Talenti di Primavera è la valorizzazione del saper fare italiano, che sarà presentato al pubblico attraverso le storie e le esperienze realizzate dagli artigiani che hanno aderito all’iniziativa. Nei tre giorni di evento è stato inserito un calendario di workshop gratuiti attraverso i quali sperimentare la manualità: dalla creazione di accessori in pelle (in collaborazione con Claudia Weber e Webag, bottega di pelletteria in vicolo delle Ceste) alla realizzazione di agende personalizzate e stampe a cura di Emanuela Marchetti (Linolaut); dall’arte del riciclo di Ana Romana Giorgini, pioniera nella plasticità del materiale, ai Kokedama di Laborviridis, creatività in verde che vedrà impegnati grandi e piccini nella realizzazione di giardini in miniatura sospesi, per finire con la modellazione di gioielli con la tecnica della cera persa, a cura di Lumina Arti Orafe, e il fashion design di Daniela Vitale (N’ellaideattiva), che accompagnerà i visitatori all’interno dello spazio espositivo de LeArtigiane.it alla scoperta di tessuti e accessori e comporre insieme a loro l’outfit perfetto.

Talenti di Primavera avrà, inoltre, il piacere e l’onore di ospitare le Officine di Talenti Preziosi, associazione nata dalla tradizione familiare di Marina Valli, figlia di Giovanni Valli, designer di Bulgari dal ’45 al ’90, che presenterà al pubblico le tecniche artistiche di Design e Illustrazione del Gioiello oltre che le creazioni di 21 giovani designer, ispirate dalle fragranze della Galleria Olfattiva Tonatto.

Non manca un corner dedicato all’innovazione: Midorj (Camilla Andreani), giovane designer romana selezionata da Laziocreativo per le sue 100 storie di creatività, combina scarti di componenti elettronici e design per realizzare gioielli unici; Namoo nasce per promuovere il design attraverso la vendita di complementi d’arredo e oggetti di design esclusivi e personalizzati. E ancora arte (Antonio Capocasale, Patrizia Ottaviani, Zaier), illustrazione (Chiara Pasqualotto, Claudia Romagnoli) e food. L’evento ospiterà prodotti agroalimentari di eccellenza: le specialità artigianali di Homemade Roma e Radici accanto all’olio calabrese della Tenuta del Travale, al Liquore Ulivar, preparato da un infuso di olive e ai prodotti di Vitùlia, startup calabrese che unisce le produzioni artigianali di alta qualità per esportarle in tutto il mondo.