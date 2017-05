Tale of Us pronti a far ballare il Foro Italico

Dopo il weekend di preview, BALLROOM 2017 inaugura due settimane di musica non-stop con un appuntamento che si annuncia imperdibile: ospiti della serata di mercoledì 10 maggio saranno infatti i Tale Of Us, partiti dall’Italia per approdare ai pesi massimi della scena dance mondiale.

TALE OF US. Carmine “Karm” Conte e Matteo Milleri si conoscono a Milano nel 2008, si trasferiscono a Berlino nel 2010, e lì trovano l’ispirazione per un percorso che anno dopo anno, sotto il nome Tale Of Us, li proietterà ai piani alti del clubbing globale.

Dai primi passi nel solco di una tech-house da subito riconoscibilissima, i due si sono col tempo evoluti verso un suono sempre più personale e stratificato, denso di influenze che vanno dalla musica ambient alla classica contemporanea, tanto che il loro ultimo album Endless è uscito per un’etichetta di assoluto prestigio come Deutsche Grammophon. Nei loro set, i Tale Of Us creano atmosfere ipnotiche e trascinanti, sapientemente costruite a partire da una simbiosi artistica capace di travalicare i generi e le convenzioni del dancefloor.