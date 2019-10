Tale of us al Cieloterra

Si esibiranno sabato 26 ottobre al CIELOTERRA di Roma in Via di Portonaccio 23 a partire dalle 23 i due DJ nati a Milano che hanno reinventato la techno e che oggi si conoscono con il nome di TALE OF US.

Parliamo di Carmine Conte e Matteo Milleri i due giovani che attraverso una scuola di produzione milanese si incontrano mettendo a frutto un talento di energia creativa. Nel 2010 sbarcano a Berlino per sperimentare il loro modo nuovo di suonare e trovano un un terreno fertile tra suggestioni classiche, jazz, crossover affermandosi cosi tra i migliori musicisti della techno.

Nella capitale tedesca danno vita all’etichetta “Life & Death” collaborando con altri artisti tra cui il romano Dj Tennis e con la Label Record Visionquest di Detroit. Arrivano, quindi ad Ibiza con un party al DC10 che non fa che confermare il loro successo internazionale.

Nel 2018 la rivista DJ MAG li inserisce tra i 100 migliori dj alternativi del mondo.