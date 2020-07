“Taffo ironia della morte”: presentazione del libro di Riccardo Pirrone a Roma

Il libro di Riccardo Pirrone “Taffo ironia della morte” riderne è l'unico modo per uscirne vivi, edito da Baldini+Castoldi non è ancora uscito ed è già stato il libro più venduto delle ultime 24 ore su Amazon. Giovedì 16 luglio uscirà ufficialmente nelle librerie di tutta Italia e in tutti i digital store e venerdì 17 luglio si terrà la presentazione a Roma.

Il libro verrà presentato da Marmo (ovviamente) alle ore 19,30. Condurrà la serata lo speaker di Rds Renzo Di Falco, accanto all'autore Riccardo Pirrone, ci sarà Alessandro Taffo Responsabile Marketing e Commerciale della Taffo Srl e la giornalista Giulia Marchina, più altri ospiti noti che hanno collaborato con loro in questi anni.

Riccardo Pirrone è CEO e digital strategist di KiRweb, agenzia creativa romana. Non è un marketer, non è un pubblicitario, non è un troll, non è un copywriter e non è un imprenditore digitale. Lavora nel web da sempre e da sempre il web non è etichettabile.

Conosciuto ai più come il social media manager di Taffo, la più irriverente delle agenzie funebri italiane, oggi segue la comunicazione digital di molte aziende italiane e ONG internazionali; tiene spesso lezioni e speech in vari eventi di settore e nelle università italiane. Questo è il suo primo libro e “se non lo comprate sarà anche l’ultimo. “

“Nessuno vuole sentirsi ricordare che la propria morte o quella di un proprio caro può arrivare in qualsiasi momento, e infatti rassicuriamo tutti: Ci vediamo il più tardi possibile.”

Diventata famosa per le sue campagne irriverenti, grazie al magistrale intervento di Riccardo Pirrone, la Taffo Funeral Services è l’agenzia funebre che è riuscita a catturare grande attenzione sui social e persino a creare un’enorme community di fan, attraverso ad una strategia di comunicazione controcorrente basata sul black humor. Grazie all'intervento di Pirrone da 2000 follower iniziali, ad oggi vanta un seguito di oltre 300mila persone ed ogni post raggiunge milioni di utenti.

Ma come si vende l’invendibile? Ridere della morte è davvero possibile? Riccardo Pirrone, social media strategist del brand, dimostra che non solo è possibile, ma che è anche necessario.

In queste pagine racconta come è nato il successo di Taffo e come si combattono e sovvertono i tabù. Tramite copy persuasivi e scelte coraggiose, con un’ironia sempre pungente e a volte emozionale, Riccardo è riuscito a dissotterrare e portare alla fama nazionale una semplice agenzia funebre. Tra post inediti e altri più conosciuti, tra lezioni di real time marketing e il Gay Pride, tra la Hit dell’estate e i meme più divertenti: per la prima volta il brand più irriverente d’Italia viene raccontato nei minimi dettagli.

“Non è un libro, è una proposta di legge” afferma l’autore, che attraverso un post inedito presente nel libro e mai uscito sui social, sostiene la battaglia dell’associazione Luca Coscioni, per far approvare in Italia la legge sull'eutanasia.

Ma “TAFFO Ironia della morte” non è solo questo, è anche uno strumento per chiunque lavori o voglia avvicinarsi al mondo del digital marketing e risponde a chi si chiede: come si fanno dei post virali? Come si parla sui social? Rischiando come un trapezista in un circo, Riccardo Pirrone va fino in fondo e svela con coraggio i segreti della sua comunicazione. Perché in amore e in pubblicità non bisogna aver paura dei salti mortali.