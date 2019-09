TAC - Theatre e Cinema, spettacoli teatrali e corti cinematografici gratuiti all'ex cartiera

Accolto nel poliedrico contenitore Artist in Rome Experience si sviluppa "TAC//Theatre and Cinema", iniziativa che vede alternarsi negli spazi dell'ex cartiera ora CityLab971 spettacoli teatrali e corti cinematografici.

Il termine TAC ci viene in soccorso per capire l'obiettivo della rassegna: La Tomografia Assiale Computerizzata è quella procedura diagnostica grazie alla quale si effettua un'indagine digitale del corpo umano secondo sezioni. L'obiettivo è proprio effettuare un'indagine quanto più possibile approfondita dei vari strati della cultura off teatrale e cinematografica del nostro paese.

9 settembre

Ravel di Jean Echenoz

Traduzione di Giorgio Pinotti

con Camilla Tagliaferri

“La coreografia, le luci, la scena, saranno loro a rendere tollerabile l'iterazione della frase. Quando ha finito, un giorno che insieme al fratello sta passando davanti allo stabilimento di Le Havre, Ravel dice: Vedi? E' quella la fabbrica del Bolero.”

Uomo urbano, con un cilindro fotografico in spalla, Ravel fu un caso particolare fra i “realisti”. Voleva reinventare la modernità.

Uno spaccato sulla vita e sulla creazione artistica di uno dei maggiori esponenti di sempre della musica.

Il Peccato di Francesca Pasquini

con Francesca Pasquini e Giulia Salvarani

Gaia, antica Dea della Terra, attualmente versa in uno stato pietoso: è ossessionata dalle lamentele degli animali in via di estinzione e per affrontare tutti i problemi che la sommergono abusa di sostanze stupefacenti. Durante una crisi di astinenza chiama il suo fidato pusher (il Serpente) per farsi portare della droga il prima possibile. Il Serpente, antico Dio dell’universo e del Tempo Ciclico è un pusher imbranato e peggiorerà ulteriormente la situazione.

Nostoi_Teatro per le orecchie di Cristian Maddalena

Nostoi, "Ritorni", è il titolo di un poema greco, appartenente al ciclo epico.

Come suggerisce la parola, il poema narra del ritorno in patria dei singoli eroi greci dopo la fine della guerra di Troia.

La narrazione letteraria viene interposta a quella musicale: il componimento viene intramezzato da una voce narrante che mira a guidare gli "spettatori" (o meglio, gli "ascoltatori") tra le gesta eroiche dei protagonisti soltanto per mezzo del suo suono, sostituendo del tutto il gesto visivo.

Un vero e proprio ritorno all'antica arte degli aedi i quali, sprovvisti di vista, pronunciavano parole incomprensibili, portando l'ascoltatore a calarsi in quel mondo di tenebra, lasciandosi cullare dal metro, dal ritmo e dalle parole stesse.

10 settembre

La Bambinanza della Compagnia Raizes

Regia e Drammaturgia: Alessandro Ienzi

Con Lorenzo Randazzo, Giuseppe di Raffaele

La bambinanza è una trilogia di monologhi che narra la storia di tre bambini cresciuti in contesti socio-culturali ostili. Ambientata in diverse periferie del mondo, si occupa di analizzare il percorso di crescita del bambino che vittima della prepotenza dei più scopre nella sua immaginazione il più potente alleato per rimanere in vita e diventare un uomo.

Episodi: Tonio - Nicola

ll Principio - Energia di Jérome Ferrari

Traduzione dal francese: Alberto Bracci Testasecca

Con Stefano Scialanga

Jérôme Ferrari, nel capitolo centrale del suo romanzo “Il principio”, dal quale è tratta questa lettura drammatizzata, senza troppo soffermarsi sugli aspetti tecnici della bomba atomica, allarga il compasso sulle reazioni emotive e sulle crisi morali di dieci eminenti fisici e chimici tedeschi del programma nucleare nazista, posti di fronte alla notizia del bombardamento nucleare di Hiroshima. Sensi di colpa, frustrazione, invidia e terrore di alcune tra le menti più brillanti del XX secolo.

Il programma potrebbe subire variazioni

Telefono:

3386995723

Email:

info@arefestival.org

Web:

www.arefestival.org

Ingresso:

Ingresso gratuito accreditandosi in lista nella bacheca facebook dell'evento