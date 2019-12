Tabù, spettacolo al Teatro Garbatella

Mercoledì 11 dicembre alle 21 approda al Teatro Garbatella l’esilarante one man show TABU’, uno spettacolo con Giancarlo De Biasi, Regia Riccardo Piferi.

Secondo i sondaggi nel 2020, sarà povero un italiano su quattro, quello rimasto vivo. Una comicità serrata, unica e surreale, Giancarlo ci porta in un mondo fatto d’insicurezze e leggerezza, attraverso un viaggio esilarante e coinvolgente, nelle problematiche di una società economicamente in crisi, dove l’ansia e la paura regnano sovrane edove l’imperativo di ogni essere umano è:“Combattere l’anonimato,sfruttando qualsiasi mezzo, dalla televisione ai Social Media che mettono in piazza le nostre debolezze, ma che allo spegnersi delle luci della ribalta, lasciano l’essere umano solo e senza certezze”.



Giancarlo De Biasi è ligure da generazioni, vanta diverse esperienze televisive tra cui: “Arrivano i Nostri” con Pippo Franco e Natalia Estrada, prima serata su Canale5, “Big” sulla 7Gold, diretto da Riccardo Recchia, per approdare infine al programma televisivo “Metropolis” su Comedy Central, con Omar Fantini e si esibisce abitualmente nei più importanti palchi Milanesi.

Teatro Garbatella

Piazza Giovanni da Triora 15 - 00145 Roma

