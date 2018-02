Synth Day & Night Al Circolo degli Illuminati

Al format di successo del Synth Day che in sei anni ha raggiunto e continua a raggiungere migliaia di persone in tutta Italia, MidiWare affianca ora un nuovo tipo di evento che prevede l¹utilizzo degli stessi sintetizzatori in performance live eseguite da alcune delle formazioni più interessanti della scena della musica elettronica nazionale e non solo. Naturalmente il nuovo format non poteva che chiamarsi “Synth Night”.



Il terzo appuntamento vede i due format uniti insieme a Roma, Synth Day + Synth Night, il 24 Febbraio dalle 16 alle 6 di notte, al prestigioso Circolo Degli Illuminati, in speciale collaborazione con l’Lrs Factory di Roma.



Nella sessione pomeridiana avrete la possibilità di provare, creare suoni e sperimentare i dispositivi unici e potenti come il nuovissimo Novation Peak, Moog Subsequent 37 CV, Arturia MatrixBrute e DrumBrute e il Touché della ExpressiveE con il workshop del “guru” Enrico Cosimi, un'occasione unica per scoprire il mondo della sintesi analogica con uno dei massimi esperti nazionali. La partecipazione al seminario è totalmente gratuita - registrazione obbligatoria.

Sempre nel corso del pomeriggio nella zona Garden verrà allestito, in collaborazione con i ragazzi di Roma Vinyl Village, il VINYL MARKET! avrete dunque la possibilità di curiosare ed ascoltare i vinili che hanno fatto la storia della musica elettronica e non.



La Synth Night prevede il live di Tau Ceti (aka Enrico Cosimi), Xavier, N:CK e Paraphonic, Sinnermann: in questo caso si potranno ascoltare e vedere in azione alcuni dei più interessanti prodotti dei principali marchi di distribuzione MidiWare, tra cui il Minimoog Model D, il Moog Sub37, il synth Novation Peak e l’ innovativo controller ExpressiveE Touché.



Dalle 3 alle 6 nella sala Minu' si esibira' il dj Denis Sulta da Glasgow, padrino della nuova house music che prende spunto dal funky e dal soul ma con una nuovissima veste, la sua "Dubelle Oh XX" e' stata inclusa nella selezione su Dj Kicks dall'immortale JACKMASTER.





Registrandoti a questo link potrai accedere all'evento gratuitamente, per prenotare un posto anche al seminario registrati al link specifico 👉 http://www.circolodegliilluminati.it/synth_day_night/mobile/registrati.php