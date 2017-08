Swingissimo - Nina Pedersen quartet a Villa Celimontana

Martedì 22 Agosto presso Villa Celimontana Nina Pedersen quartet



Un agosto a ritmo di swing e tutto da ballare con Swingissimo summer edition, in una meravigliosa location salgono sulla pedana i Lindy Hoppers ovvero i ballerini Swing



Il djset, a cura della coppia ormai consolidata in consolle Lalla Hop e dj Arpad con selezioni only swing America anni 30, 40 e 50, per far scatenare in pista tutti i ballerini di lindy hop e boogie woogie.



E per tutti coloro che non sanno muovere un passo a tempo di swing ad insegnarvi i primi step ci sarà la scuola Savoy Swing, lezioni gratuite per tutti!



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free





Line up



Nina Jori Pedersen voce

Luca Jacovella piano

Bruno Zoia contrabbasso

Giampaolo Scatozza batteria