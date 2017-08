Swingissimo - Marco Ricciardi Quartet a Villa Celimontana

Martedì 19 Settembre presso Villa Celimontana Marco Ricciardi Quartet



Swingissimo Summer Edition come tutti i martedì a Bouganville Celimontana rappresenta lo swing al superlativo assoluto! Musica dal vivo, scuola di ballo e dj set!



Una formazione esclusiva x Swingissimo - Summer edition, tutta ballare e il djset only swing sarà a cura della celebre coppia Lalla Hop e Dj Arpad



E per tutti coloro che non sanno muovere un passo a tempo di swing, no problem! Ad insegnarvi i primi step ci sarà la scuola Swing it! lezioni gratuite per tutti!



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Marco Ricciardi voce

Adriano Urso piano

Paride Furzi contrabbasso

Alberto Botta batteria