Swingissimo - Fire Dixie Band a Villa Celimontana

Martedì 29 Agosto presso Villa Celimontana Laura Seragusa presenta Fire Dixie Band



Swingissimo Summer Edition come tutti i martedì a Bouganville Celimontana rappresenta lo swing al superlativo assoluto! Musica dal vivo, scuola di ballo e dj set!



Una formazione esclusiva x Swingissimo - Summer edition, tutta ballare e il djset only swing sarà a cura della celebre coppia Lalla Hop e Dj Arpad



E per tutti coloro che non sanno muovere un passo a tempo di swing, no problem! Ad insegnarvi i primi step ci sarà la scuola School Days Swing, lezioni gratuite per tutti!



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Laura Seragusa voce

Armando Mortet chitarra/banjo

Pietro Crescimbeni tromba

Ivano Sebastianelli contrabbasso

Raffaele Gaizo clarinetto/sax tenore