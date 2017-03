SwingArte al caffè Letterario

SwingArte è il punto di incontro tra musica Swing, ballo e artisti del mondo del Lindy Hop che vogliano mostrare, condividere, esporre, non solo il loro talento nel ballo, ma anche in altre forme d'arte! Design, pittura, fotografia, teatro, artigianato, poesia... e ogni altra passione artistica! Il Caffè Letterario ci dà la cornice perfetta! con aree espositive dedicate e una naturale vocazione ad ospitare eventi di cultura e arte in genere.... Ogni serata un artista e una rappresentazione diversa. Ogni serata una band eccezionale, con musicisti esperti e conosciuti e Dj Set per ballare a più non posso!! E ancora.. lezioni di ballo e primi passi per tutti gli amici non ballerini! Vino, birra, buffet, ottimi cocktail e tanti sorrisi!