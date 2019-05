Swing Swing Swing a Village Celimontana: a seguire concerto degli Swingin’ Fat Cats

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema "SWING SWING SWING ! Spazio per i Lindy Hoppers e amanti del ballo Swing! Ogni settimana una lezione di ballo gratuita ad inizio serata per imparare i primi passi e ballare ritmo di Swing. Martedì 3 luglio sarà il turno della scuola Monia's Rhythm Tap.



A seguire il concerto degli Swingin’ Fat Cats, quattro gatti Franco-italiani riuniti per fare vivere lo swing insieme alla grande comunità romana di Lindy Hop. Grande varietà nel repertorio con qualche perla del great American songbook, molte sorprese in perfetto stile francese e anche dello swing tutto italiano. La band è formata da Clara Simonoviez alla voce, Jean-sébastien Simonoviez al pianoforte, Renato Gattone al contrabbasso e Francesco Bonofiglio alla batteria.



L'evento è in collaborazione con Lalla Hop e dj Arpad, che si alterneranno durante la serata tra palco e consolle.



Selezioni musicali swing ore 20:00

Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto degli Swingin’ Fat Cats ore 22:00

Djset Only Swing di Lalla Hop e Dj Arpad 23:00

Ingresso free



Line-up

Clara Simonoviez, voce

Jean-Sébastien Simonoviez, pianoforte,

Renato Gattone, contrabbasso

Francesco Bonofiglio, batteria.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it