Swing swing swing a Village Celimontana: a seguire Marco Ricciardi quartet in concerto

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema "SWING SWING SWING ! Spazio per i Lindy Hoppers e amanti del ballo Swing! Ogni settimana una lezione di ballo gratuita ad inizio serata per imparare i primi passi e ballare ritmo di Swing. Questa volta, martedì 28 agosto, sarà il turno della scuola Feel That Swing.



A seguire il concerto con Marco Ricciardi Quartet. Il cantante/chitarrista romano Marco Ricciardi traccia un itinerario tra lo swing da ballo anni ’20-’40 e quello dei grandi crooner americani. Ad accompagnarlo una band solida e swingante con Francesco Di Gilio al piano, Paride Furzi al contrabbasso e Alberto Botta alla batteria.



L'evento è in collaborazione con Lalla Hop e dj Arpad ed il DJ set della serata è a cura di Ale G



Selezioni musicali swing ore 20:00

Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto con Marco Ricciardi Quartet ore 22:00

Djset Only Swing di Ale G 23:00



Line-up

Marco Ricciardi: voce

Francesco Di Gilio: piano

Paride Furzi: contrabbasso

Alberto Botta: batteria



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it