"Swing Swing Swing" a Village Celimontana

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema "SWING SWING SWING! Spazio per i Lindy Hoppers e amanti del ballo Swing! Ogni settimana una lezione di ballo gratuita ad inizio serata per imparare i primi passi e ballare ritmo di Swing. Questa volta sarà il turno della scuola Savoy Swing.



A seguire il concerto con Adriano Urso Swing Quartet. Pianista molto conosciuto e apprezzato in Italia nell'ambito del Jazz tradizionale, Adriano Urso dedica questo concerto con il suo trio (Giulio Scarpato, Alberto Botta) ai maggiori compositori del Jazz come George Gershwin, Ducke Ellington, Cole Porter, Irving Berlin. In repertorio i maggiori successi di questi compositori. Ospite speciale al sassofono contralto e tenore il giovanissimo Vittorio Cuculo, uno dei maggiori talenti emergenti del Jazz italiano vincitore di numerosi premi!



L'evento è in collaborazione con Lalla Hop e dj Arpad, che si alterneranno durante la serata tra palco e consolle.



Selezioni musicali swing ore 20:00

Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto di Adriano Urso Swing Quartet ore 22:00

Djset Only Swing di Lalla Hop e Dj Arpad 23:00



Line-up

Federica Di Stefano - Voce

Riccardo Biscetti - Chitarra

Nicola Paparusso - Chitarra

Giovanni D'Eramo - Contrabbasso



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it