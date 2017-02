Sweet Babes at Rashõmon 11th anniversary

Sabato 4 Marzo 2017 Il Rashõmon festeggia gli 11 anni di attività. Festeggiamenti in grande stile come sempre, verrà riproposto a Roma lo storico "Sweet Babes" il party reso famoso dal leggendario locale Red Zone Club. Piccole, colorate, sorridenti, piene di energia positiva; sono le bamboline dello Sweet Babes le troverai ovunque in alto, nella pista, che spuntano sorridenti tra le bottiglie del bancone del bar, vicino i giradischi, insomma in ogni dove; le bamboline colorate sono il simbolo del leggendario dance party "Sweet Babes" che festeggia il suo ventennale. Ideato nel 1995, la prima memorabile edizione si tenne a Perugia in una location straordinaria QUASAR all'epoca la discoteca più grande d'europa, 22 ore non stop con 38 top dj's; un evento unico ed irripetibile, un vero e proprio dance festival. Sweet Babes ha continuato ininterrottamente anno dopo anno proponendo sempre il meglio della musica house ed elettronica contemporanea; la forza della musica immersa in una scenografia onirica e surrealista attraverso un allestimento composto da migliaia di sweet babes e di una animazione fantastica, teatrale e sensuale è la nostra ricetta magica per festeggiare al meglio il compleanno del Rashõmon.