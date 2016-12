The Sweet Afton a Magazzino33 - Inizia un nuovo anno e, come Steve Zissou e i suoi compagni alle prese con lo squalo giaguaro, Magazzino 33 naviga verso il futuro con coraggio ed entusiasmo sulle note di una colonna sonora fatta da alcuni dei brani più belli dell'indie folk d'oltreoceano e non solo.

Si passa senza colpo ferire da Iron and Wine a Micah P Hinson dai Beirut ai Neutral Milk Hotel non dimenticando la lezione di Dylan e la magia di Elliott Smith e tutto questo in un posto very bello.

The Sweet Afton sono

Giulia Romolini - voce

Andrea Serafini- chitarra

Cicci Gianno - vibrafono, diamonica - percussioni-