Sven Vath a Roma: il re della techno pronto a far ballare la Capitale

Sven Vath a Roma. L'amato dj e produttore discografico tedesco è pronto a far ballare la Capitale. Sven Vath suonerà, per una serata davvero imperdibile, su Le Terrazze del Palazzo dei Congressi il 29 giugno 2017.

Un artista unico, pioniere della musica techno in Germania e dj apprezzato in tutto il mondo. Sven Vath a Roma è dunque uno di quegli appuntamenti ai quali non mancare.

29 giugno 2017

line up:

Sven Väth

Maurizio Schmitz - DJ