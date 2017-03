Il Sushi Festival a Roma. Domenica 9 Aprile le sale di Palazzo Brancaccio e i suoi giardini si trasformeranno per un giorno in un temporary restaurant, aperto dalle ore 12.00 alle ore 23.30, con 10 corner dove gli chef delle migliori realtà romane vi faranno degustare le loro eclettiche rivisitazioni dei piatti della cultura orientale.

Una domenica, quella del Sushi festival a Roma, dedicata al Sol Levante con degustazioni, show cooking, workshop, academy, esposizioni e mostre che daranno la possibilità agli appassionati di imparare le tecniche, la storia e i segreti del fantastico mondo del Sushi.

Ecco alcuni tra i ristoranti che hanno aderito al Sushi Festival a Roma

- CHEF NESTOR WORLS Via Marco Polo 21, Pescara

- GINZA GOLD Via Barberini 53, Roma

- KURO CLUB Piazza Istria 26, Roma

- MAHALO, South Pacific Fine Food Via Flaminia 496/B, Roma

- NOJO Viale di Tor di Quinto 35, Roma

- SUI GENERIS Via S.Candido 64, Roma

- SUSHIDRE Personal Chef, Tivoli

- YUME FUSION Via Renato Fucini 66, Roma

SUSHI FESTIVAL

Palazzo Brancaccio, viale del Monte Oppio 7, Roma

Domenica 9 aprile 2017

Orari: 12.00 – 23.30

Info & Prenotazioni: info@romaeat.com