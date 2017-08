Susanna Stivali presenta "Golsoniana" a villa Celimontana

Domenica 20 Agosto presso Villa Celimontana Susanna Stivali presenta "Golsoniana"

Orario concerto 22.00



Golsoniana un nuovo progetto di Susanna Stivali,una delle voci più note del jazz italiano,un omaggio alla musica ed al genio di Benny Golson, uno dei più grandi compositori di jazz ancora viventi.

Un nuovo quartetto composto da Stivali,appunto alla voce, un grande quartetto formato da alcuni dei migliori jazzisti italiani pianista: Ettore Carucci al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso, Andrea Nunzi alla batteria.

"Benny non scrive canzoni,scrive standard" è stato detto di lui.. Golsoniana vuole essere un viaggio nel mondo compositivo di questo grande musicista attraverso una rilettura personale del quartetto. Gli arrangiamenti originali,i testi appositamente scritti da Susanna Stivali, lo scambio,lo spazio dedicato all' improvvisazione ,restituisce la scrittura di Golson da un punto di vista personale partendo dal concetto di lavoro orchestrale di tutti e quattro gli strumentisti che lavorano insieme agli arrangiamenti all'interno di un ottica di rilettura della scrittura di Golson,una scrittura colta e accativante al tempo stesso.



Line up:

Susanna Stivali voce

Ettore Carucci piano

Francesco Puglisi contrabbasso

Andrea Nunzi batteria



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free