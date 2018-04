Susanna Stivali in concerto al MAXXI con un omaggio a Wayne Shorter

Venerdì 13 aprile 2018 alle 20:30, Susanna Stivali presenta il disco “Going for the unknown”, un omaggio a Wyne Shorter, per la rassegna “Jazzin’ Linea” all’interno di “Linea” al MAXXI. La cantante Susanna Stivali è accompagnata da Alessandro Gwis al piano e ai sinth, Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.



Dopo aver condotto uno studio specifico su come i versi potessero sposare le composizioni di Shorter, Susanna Stivali ha scritto in tre lingue (inglese, italiano e portoghese) i testi per i brani strumentali di uno dei musicisti più rappresentativi della musica jazz dagli anni ’50 a oggi. Un omaggio e una rivisitazione nel rispetto della poetica di Shorter, caratterizzata da una scrittura moderna, connessa con le radici, sintetica e profondamente lirica allo stesso tempo che si sposa, inaspettatamente, con il verso cantato.



Ritmica, voce e la parte elettronica, introdotta da Susanna Stivali, si coniugano con delicatezza ed equilibrio, evidenziando l’alchimia presente tra i membri della band. Ho cercato di rispettare il genio di Shorter nella scrittura - dichiara Susanna Stivali - ma allo stesso tempo ho anche cercato di elaborare arrangiamenti che potessero portare verso la mia voce. Volevo utilizzare la sua musica per “vestire” il gruppo. I musicisti della band vengono da esperienze molto diverse, non solo jazz, e per me era importante che, attraverso il filtro della scrittura di Shorter, venisse fuori il suono del gruppo.



Dopo il concerto del 6 aprile, la rassegna continua nel mese di aprile con il concerto di Carla Marcotulli del 20 aprile, che presenta l’album “Love is the sound of surprise”



La nuova rassegna, sotto la direzione artistica di Susanna Stivali, è in corso ogni venerdì di marzo, aprile e maggio all’interno di “Linea”, il nuovo AMERICAN BAR del MAXXI. Il pubblico che assisterà ai concerti avrà anche così l’occasione di vivere l’affascinante location di Linea come un’esperienza sensoriale. Sarà possibile gustare APERITIVI O DELL’OTTIMO VINO abbinati a gustosi piatti di ricercatezze gastronomiche o bere un’esclusiva e spumeggiante “BIRRA DEL BORGO” ascoltando dell’ottima musica.



Jazzin’ Linea è una nuova rassegna di jazz e descrive le linee che raccontano il migliore Jazz italiano contemporaneo, le linee degli incontri tra grandi musicisti, quelle dei nuovi progetti e presentazioni di cd. Dal 9 marzo, Jazzin' Linea è in linea con il jazz con il gusto e gli incontri.

Jazzin'Linea è organizzato da Linea e da Muovileidee Associazione Culturale.





Formazione:

Susanna Stivali, voce e sinth

Alessandro Gwis, piano e sinth

Pietro Ciancaglini, contrabbasso

Marco Valeri, batteria



Venerdì 13 aprile, ore 20:30

“Linea” Ristorante

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma

Via Guido Reni 4-8

Infoline 06 9432 0661

Prenotazioni 347 829 1015

Email: eventi@lineaetypo.it

Ingresso concerto

concerto e prima consumazione: 15 euro a persona



