Surreali espressioni

Mostra personale di Leonardo Niola

dal 29 settembre al 5 ottobre 2018



Leonardo Niola nasce a Roma il 26 maggio 1991. Fin da bambino manifesta una forte passione per il disegno. Inizia gli studi presso il liceo artistico, dove rimane affascinato dallo studio della prospettiva e delle ombre, dalle teorie del colore e della percezione visiva. Continua la sua sperimentazione da autodidatta, sviluppando un proprio stile personale surrealista influenzato dai maestri quali Ernst e Dalì. Approda infine giovanissimo alla pittura ad olio, affascinato dalla possibilità di raggiungere una maggiore profondità del colore, delle ombre, e delle luci, convinto che sia lo strumento migliore per dare forma alle proprie visioni. Da allora il suo percorso artistico lo ha portato a confrontarsi con molti artisti partecipando a numerose mostre interessando il pubblico e la critica e soprattutto ha preso coscienza della strada artistica da percorrere. L’indubbia serietà, caparbietà e precisione nello svolgere il proprio lavoro lo si vede in particolar modo nei dipinti dal gusto surreale, esteticamente avvincenti e convincenti, dove lo sguardo dell'osservatore riesce a “godere” della prospettiva di spaziose campiture in atmosfere forti, dal segno deciso, soprattutto nelle figure dove si potrebbe riscontare una accentuazione delle tonalità che sicuramente il pittore realizza di proposito. Anche se pur ancora molto giovane può aspirare a poter coabitare nel panorama artistico con i grandi Maestri e con questa mostra personale alla Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma, Niola vuole proporre gli ultimi lavori da presentare ai collezionisti, ai suoi seguaci nonché ai semplici curiosi per confrontarsi direttamente e carpire nuovi stimoli per seguire la sua idea di pittura che siamo sicuri lo porterà a raggiungere traguardi importanti che fino a poco tempo fa lui stesso pensava irraggiungibili…