Surprisinglazio: il turismo nel Lazio riparte dal racconto degli abitanti

Il Lazio riparte e punta sul turismo, sulla scoperta o la riscoperta dell’infinita bellezza che la caratte-rizza e delle attrazioni che offre. Spesso si tratta di luoghi meno noti al grande pubblico e perfino agli stessi romani, fuori dai circuiti classici e per questo autentici, veri.

Un Lazio sorprendente fatto di paesaggi, sentieri, borghi, cultura, vino, persone, piatti tipici, che generano davvero un effetto sorpresa: #SurpirisingLazio!

E non esistono testimonial al mondo migliori dei cittadini stessi, custodi di una conoscenza profonda del territorio, della sua storia, delle tradizioni, di una identità precisa ancora in parte nascosta. L'obiettivo vuole essere quello di creare una promozione diversa, un racconto collettivo cui possano unirsi tutti: blogger, influencer ma anche ristoratori, fotografi, albergatori, commercianti, associazioni, community, guide turistiche e chiunque abbia un profilo Instagram, ami la sua terra e voglia farla conoscere.

Tutti possono unirsi all’hashtag #SurprisingLazio o seguire il profilo della campagna @SurprisingLazio che raccoglierà e selezionerà i migliori contenuti tra foto, video, testi, consigli; un viaggio narrativo in un Lazio ricco di mete insolite e assolutamente sicure anche per un weekend o per una “gita fuori porta”.

Quanti sanno che ad Arpino (Frosinone) esistono le mura ciclopiche?

Sapevate che a Caprarola (Viterbo) il bellissimo Palazzo Farnese ha ben tre chilometri di affreschi?

Conosci la storia della Tiella di Gaeta (Latina)?

Sapevate che a Ostia Antica (Roma) è stato girato il video degli U2 “All I want is you”?

Sapevi che a Greccio (Rieti) San Francesco fece il primo presepe vivente al mondo?

Questi sono solo alcuni esempi di un racconto che, come un puzzle, si popolerà di emozioni; inoltre ogni contenuto sarà geolocalizzato affinché il turista possa ritrovare facilmente i luoghi e costruirsi il proprio itinerario. Nello spirito di #LazioisMe, laboratorio di Storytelling Diffuso lanciato da VisitLazio alcuni anni fa, parte quindi un innovativo progetto di comunicazione che risponde a un preciso modello: una strate-gia di social media marketing che punta sulle persone, micro-influencer, che desiderino raccontare le meraviglie del Lazio e farsi ambassador del proprio territorio. Uno storytelling collettivo intorno allo stupore, alla bellezza e alla voglia di ripartire.

VisitLazio rilancerà i migliori contributi che arriveranno, promuovendo tutto il territorio, dalla Cio-ciaria alla Tuscia, dalla Sabina alle Isole Pontine, dalla Valle dell'Aniene alla Riviera di Ulisse.

La campagna social, iniziata il 1° luglio, durerà tutto il mese ed è finalizzata a rilanciare il turismo e l’economia dopo il pesante lockdown, tutti uniti per un obiettivo comune, con le persone al centro ma guidati da una strategia editoriale della Regione. Partecipare attivamente è facile: basta taggare foto, video e IG Stories con #SurprisingLazio, @surprisingLazio e @Visit_Lazio mantenendo il proprio stile e la propria creatività.

SurprisingLazio è un progetto della Regione Lazio ideato da Roberta Milano e realizzato con Vudio e Annalisa Romeo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Allegati