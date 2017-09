Lazio in festa: la Supercoppa arriva a Romaest. Sabato 2 settembre all'interno del Lazio Style 1900 Official Store del Centro Commerciale Romaest, Via Collatina, 858, dalle 10:00 fino alle 19:00, sarà esposta la Supercoppa italiana, il prestigioso trofeo vinto dalla Lazio il 13 agosto scorso.

Si tratta del primo appuntamento del tour romano che interesserà tutti i negozi ufficiali della Lazio, per permettere ai numerosi tifosi di ammirare la Coppa e scattare un ricordo fotografico o un selfie.