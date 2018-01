Super Svuota Armadio

Sabato 10 e domenica 11 febbraio presso il SuperSpazio si terrà la quarta edizione dello svuotaarmadio.

Si potranno acquistare abiti e accessori vintage e non, accuratamente selezionati a prezzi decisamente convenienti.

Due giornate dedicate allo shopping nel cuore di Roma, a due passi dal Chiostro del Bramante e Via dei Coronari.

Un modo diverso di fare acquisti in uno spazio non convenzionale e un’atmosfera di chiacchiera tra amiche.



Sabato 10 dalle 15,00 alle 21,00

Domenica 11 dalle 11,00 alle 19,00

Superspazio - Piazza di Montevecchio 16/A (dietro chiostro bramante)

Info superspazioroma@gmail.com

Facebook @Superspazio

Instagram @superspazioroma