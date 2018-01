Super Pop Hits al Circolo degli Illuminati. Nella notte del 3 febbraio il Circolo degli Illuminati celebra gli artisti pop che imperversano per le radio di tutto il mondo... Tutte quelle hits che hanno contraddistinto i vostri attimi più belli.

Da Katy Perry a Lady Gaga, Wiz Khalifa, Ed Sheeran, Dua Lipa, Charlie XCX, Rihanna, Clean Bandits, Camilla Cabello, Jason Derulo, Bruno Mars, Carl Brave, Ghali and many more.

Il tutto senza dimenticare il classico viaggio musicale che ripercorre le principali hits di tutti i tempi.