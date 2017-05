Super fanta week end: giornate fantastiche al Castello

Appuntamento con i personaggi pèiù amati dai bambini al Castello di Lunghezza dove è tutto pronto per il Super fanta week end.

Baciare Biancaneve, assistere al duello della Regina degli Elfi, Kudralind contro Wormvild, l'Elfa ribelle, assistere alla splendore del Ballo delle Principesse e viaggiare nell'interspazio a colpi di duelli stellari: nel finesettimana del 13 e 14 maggio al Castello di Lunghezza, in occasione del Super fanta week end, si può.

D'Artagnan, Zorro, Sigfrido e il Cavaliere Nero sguaineranno le spade nell'Arena Fantastica. Merlino e il Genio della Lampada faranno meravigliose magie e se la temperatura sarà alta tutti si potranno rinfreschare nel regno dei ghiacci con la regina Elsa e la sua corte. Olaf vi aspetta. Aggirandovi per la rigogliosa natura del parco vi imbatterete nel villaggio dei Puffi e con la piccola Mascia andrai in cerca del suo simpatico Orso.

Poi c'è il grande Castello, antichissimo e maestoso, che nasconde e rivela i suoi segreti. Il dott. Frankestein al lavoro, l'affascinante signora in nero Lady Mortisia, la cripta del Conte Dracula, i passaggi segreti...

I bambini potranno diventare pirati con Uncino e Peter Pan e finalmente, sul grande campo di battaglia ai piedi dell'antico maniero, vivere le clamorose avventure dei Super Eroi, nemici compresi! Joker, Batman, la Donna Gatto, Spiderman, Lizard, Hulk, Thor e Rel, l'eroe del Castello. Tanta anche le sorprese in programma per un viaggio cosparso di piaceri e di oasi, per il corpo e per la mente.