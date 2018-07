Super Cafone Night

Sei in canotta? Entri. Sei cafone? Entri. Ciancichi come se non ci fosse un domani? Entri. Questa è La Notte del Super Cafone all'Ex Dogana.

Si inizia con un film amato da tutti: Un Sacco Bello al Molo Nuovo Market, poi ci si sposterà nel cortile dell'Ex Dogana per un party coatto in grande stile.

Maracaibo • Another Way • Around The World • Arrivarriva • Baby Baby • Barbie Girl • Because I Love You • Better Off Alone • Blue (Da Ba Dee) • Super Cafone • Carnaval De Paris • Children • Cotton Eyed Joe • De Musica Tonante • Dieci Cento Mille • Figli Di Pitagora • Geordie • Giulia • Go! • Infinity • Magica Europa • L’aiuola • L’Amour Toujours • La Danza Delle Streghe • La Musica Che Batte • La rondine • Le Louvre • Let Me Stay • Ma il cielo e’ sempre più blu • Mary • Mirage • Move your body • Mr. Vain • Quelli che non hanno età • Satisfaction • Scatman • Sei etero o sei gay • Sexy Girl • Stamp On the Ground • Stiamo come i pazzi • Surrender • Sweet Dreams • Tanz Bambolina e molti altri

- Area Food -

Happy Hour fino alle 21.30 (Drink + Food 7€)

- Area Giochi con biliardini & ping-pong