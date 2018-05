Suoni di Gusto: Traindeville in concerto

Nell'ambito della la rassegna "Suoni di Gusto", Simone Pulvano presenta il concerto dei Traindeville in formazione trio.

Ludovica Valori alla voce e alla fisarmonica, Paolo Camerini al contrabbasso e

Adriano Dragotta al violino.

La band, che ha viaggiato per le strade dell’Italia, degli USA, della Germania, della Polonia, dell’India e del Lussemburgo, raccogliendo dovunque gioia e partecipazione e organizzando laboratori musicali con i bambini degli orfanotrofi e delle scuole indiane, presenterà al pubblico il nuovo cd "Caffè Fortuna". Il disco, coprodotto tramite una campagna di crowdfunding e uscito a dicembre 2017, contiene dieci brani originali in italiano e inglese oltre a due brani tradizionali: una versione molto particolare di "Maremma Amara" e il classico balcanico "Ajde Jano".



Nel primo cd "Shadows and lights" il percorso del gruppo si era già arricchito di nuove sonorità: bouzouki e violino, ukulele e chitarra acustica e composizioni originali in italiano, inglese e spagnolo. Il disco è stato incluso nella lista dei migliori dischi indipendenti usciti a Roma nel 2015 da Romasuona.it e nella lista dei 30 cd italiani indie segnalati dal MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti).



Club 55 Pigneto

Via Perugia, 12-14

Ingresso con tessera (2 euro)

sottoscrizione consigliata: 5 euro



prenotazione consigliata: 3489364507 - 3497158406